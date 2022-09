Prasówka Pszów 2.09.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pszowie nie minęło Cię nic ważnego

Uczniowie w odświętnych strojach, kolorowe tyty w rękach pierwszoklasistów i kolejny etap w życiu młodego człowieka. To znak, że rozpoczęliśmy właśnie nowy rok szkolny 2022/2023. Można powiedzieć, że ten rok jest wyjątkowy pod względem zmian. Trwająca inflacja, nowe reformy edukacji, nowe warunki pracy dla nauczycieli to tylko część tego co czeka nie tylko kadrę ale również uczniów. Jak wyglądać będzie nadchodzący rok szkolny?

Od 1 września 2022 r. liczba psychologów i pedagogów w szkołach ogólnodostępnych ma wzrosnąć z obecnych 22 tys. do 38 tysięcy. Założenia te z pewnością cieszą rodziców, którzy wiedzą, że wsparcie specjalistów jest potrzebne nie tylko dzieciom, ale także im samym. O tym, kto i w jakich sprawach może zwracać się do psychologa szkolnego, rozmawiamy z Anną Nykiel, która jest specjalistą terapii dzieci i młodzieży oraz psychologiem.

Instagram jest jedną z najpopularniejszych aplikacji społecznościowych. Oferuje wiele ciekawych funkcji co sprawia, że ludzie spędzają z Instagramem nawet kilka godzin w ciągu dnia. Aplikacja cały czas jest ulepszana i usprawniana przez zespół odpowiedzialny za produkt, co ma wkrótce zaowocować ciekawym usprawnieniem, które prawdopodobnie pozwoli spędzać mniej czasu na oglądaniu niechcianych treści. Zobacz, w jaki sposób.

Stało się! Wakacyjna laba dobiegła końca, a uczniowie muszą wrócić do szkół. Z tego faktu najbardziej cieszą się... rodzice. Dzieciakom nie jest już tak wesoło. Jeśli na samą myśl o 1 dniu szkoły popadasz w rozpacz, zobacz naszą galerię najśmieszniejszych obrazków. Może one choć trochę poprawią ci humor. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii. Zobacz jak Internauci śmieją się z powrotu do szkoły