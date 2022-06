Przegląd prasy 21.06.2022 Pszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pszowa

W dzisiejszych czasach wiele osób spędza dużo czasu przy komputerze. Niezbędnym elementem wyposażenia jest klawiatura komputerowa, wykorzystywana nie tylko do pracy, ale też rozrywki. Ze względu na szeroki wybór modeli dostępnych na rynku (m.in. mechaniczne, membranowe, gamingowe), bez odpowiedniej wiedzy bardzo łatwo dokonać niewłaściwego wyboru. Oto kilka czynników, które trzeba wziąć pod uwagę przed zakupem klawiatury do komputera.

Kojarzycie mural zdobiący budynek pokopalniany przy ul. ks. P. Skwary w Pszowie? To piękne malowidło poświęcone górnikom, nadszarpnięte nieco zębem czasu. Ale jest szansa, że ocaleje i znów będzie efektowną wizytówką Pszowa. Stowarzyszenie Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” w Pszowie organizuje zbiórkę pieniężną na odnowienie malowidła. Ten legendarny już mural powstał w 1971 roku, a namalował go Stanisław Kolorz, górnik z kopalni „Anna”, artysta amator.

Wtorek, 21 czerwca to pierwszy dzień lata, w dodatku doskwiera nam upał. Z tej okazji mamy dla was kilka propozycji orzeźwiających napojów, idealnych na gorące dni. Wysokie temperatury za oknem sprawiają, że należy się regularnie nawadniać. Najczęściej sięgamy wtedy po napój cytrusowy, kawę na zimno lub mrożoną herbatę. Podpowiadamy, jaki napój orzeźwiający będzie idealny.

Jedno z najważniejszych polskich wydarzeń dla fanów fantastyki za nami. Jak co roku, również i teraz na imprezę przybył liczny tłum, a w nim spotkać można było niezwykłe kostiumy i cosplay’e bohaterów. Wybraliśmy dla was najlepsze z nich. Zapraszamy.

Fitoterapia, czyli ziołolecznictwo to dziedzina medycyny naturalnej, która wspomaga leczenie wielu dolegliwości. Ze świeżych lub suszonych ziół można przygotować napary lecznicze, nalewki, a nawet nasączenie do przygotowania okładów. Niestety, nie wszystkie rośliny rosnące w Polsce są bezpieczne. Spożycie, a czasami tylko kontakt skórny może zakończyć się podrażnieniem, alergią, a w skrajnych przypadkach zaburzeniem oddychania i śmiercią. Podpowiadamy, na które rośliny należy uważać i jakie objawy może wywołać zatrucie ich toksynami.

Rak pęcherza moczowego zwykle rozwija się niezauważony, podobnie jak jego główny objaw. To jednak czwarty najczęstszy nowotwór złośliwy u mężczyzn, który stwierdza się już po 45. roku życia! Chorują też kobiety, a diagnozę słyszy aż 20 osób dziennie. Niestety, szansę na przeżycie ma tylko co drugi pacjent, dlatego tak ważna jest profilaktyka, w tym proste badanie. Wyjaśniamy, jakie są czynniki ryzyka, rokowania dla pacjentów, a przede wszystkim symptomy, dzięki którym można wykryć chorobę i wcześniej rozpocząć jej leczenie.

ALERT RCB! W poniedziałek 20 czerwca w każdym z miast i powiatów w woj. śląskim prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu oraz porywami wiatru. Miejscami możliwy grad. To nie jedyne ostrzeżenie, które IMGW wystosowało dziś dla woj. śląskiego!

Wiosna i lato to czas, w którym najchętniej robimy remonty w mieszkaniach. W 2022 roku aż ok. 85 proc. Polaków zdecydowało się na odświeżenie lub wprowadzenie większych zmian we wnętrzach. Pandemia i lockdowny zachęciły nas do zmian, więc materiały budowlane stały się towarem deficytowym. Niestety ich ceny rosną w zastraszającym tempie i pewnie ten proces szybko się nie zatrzyma. W maju odnotowano kolejne podwyżki cen materiałów budowlanych średnio na poziomie ponad 30 proc. Sprawdź, jakimi funduszami trzeba dysponować, żeby zrobić remont w 2022 roku.