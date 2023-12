Przegląd prasy Pszów 23.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Pszowie

Kolejne zmiany dla pacjentów. 20 grudnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwa rozporządzenia ministra zdrowia. Dotyczą one karty urodzenia oraz karty zgonu. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Co się zmieni w kwestii kart urodzenia i zgonu?

Pozostawienie pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym jest wykroczeniem, które dodatkowo stanowi utrudnienie dla pieszych oraz innych kierowców. Osoby, które nie stosują się do związanych z tym przepisów, mogą spodziewać się mandatu, a nawet odholowania pojazdu na ich koszt.

xiaomi pad 5 to tablet, który w zależności od potr...

Prasówka 23.12 Pszów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zgodnie z prognozami IMGW, w czwartek silnie wiało w całej Polsce! W woj. śląskim to był bardzo pracowity dzień dla strażaków - było blisko sto interwencji! Dziś też będzie silnie wiało - podmuchu będą do 85 km/h. Na DTŚ w Rudzie Śląskiej z rana przez śnieżyce doszło do karambolu z siedmioma samochodami.