Wycieczki rowerowe do 18 km od Pszowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 czerwca?

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 80,34 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 104 m

Suma podjazdów: 3 243 m

Suma zjazdów: 3 261 m

Yaneck60 poleca trasę mieszkańcom Pszowa

Cel wyjazdu to Kobiór, znajduje się tam muzeum "Smolarnia”, które chcę odwiedzić, a także była baza rakietowa ulokowana w tej okolicy w lesie. Wyjechałem z rana o godz. 07.00 temp. -5°C, lekki wiatr i oczywiście smog, który widać na zdjęciach. Trasa wiodła: Rybnik, Piaski, drogą leśną do Nowej Wsi, stawy hodowlane Garbocz, wieża Gichta, Jesionki, drogą publiczną do Żorskiej dalej to Woszczyce, Królówka, Zagoń i Kobiór. Powrót: Kobiór, była baza rakietowa, DP26 Maryjkowa do kaplicy "Maryjka na Branicy", Suszec, Rudziczka, Kleszczów, Żory i Rybnik.

Parę słów o muzeum "Smolarnia”: Ze zgromadzonych materiałów przez miejscową ludność powstały dwie stałe wystawy tematyczne: "Nasz dom kochany i niezapomniany" i "Od ziarenka do bochenka". Sama Smolarnia zakończyła swoją działalność w 1913 roku. Warto miejsca te odwiedzić, polecam. Natomiast baza rakietowa to już tylko pozostałości, ostał się tylko magazyn/schron, reszta została zrównana z ziemią. Miejscowość, w której baza się mieściła, to Czarków.

Trasę zaliczyłem do kat. trudna z uwagi na warunki, jakie panowały podczas tego przejazdu (oblodzone drogi i ścieżki leśne). Cała trasa wg licznika to 83.64 km.

