Przegląd prasy z tygodnia 24.03.2024. Co działo się w Pszowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał na terenie całego kraju oraz zakazał wprowadzania do obrotu czterech serii leku stosowanego w zespole jelita drażliwego. Powodem decyzji jest wada jakościowa.

To już 8. próba uznania śląskiego za język regionalny. Podobnie jak we wcześniejszych podejściach, sprawa przy Wiejskiej wywołuje duże emocje. Jak głosowali posłowie z woj. śląskiego? Sprawdzamy!

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożyciem mięsa zanieczyszczonego pałeczkami Salmonelli. Jego zjedzenie wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego. Sprawdź, czy nie masz go w swojej lodówce.

Wybory samorządowe 2024 w Polsce już niedługo. Poznaliśmy już kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i na burmistrza. Kto będzie walczył o mandaty w Twoim okręgu? Przedstawiamy wszystkich kandydatów. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

KOMUNIKAT. W dniach od 18 do 22 marca 2024 r. przeprowadzone będą planowane czasowe wyłączenia dostaw prądu w woj. śląskim! Nawet do 16. godzin - aż tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

TomTom, specjalista w dziedzinie technologii geolokalizacji, wprowadza właśnie na rynek najnowsze urządzenie – TomTom GO Camper Max. Zapewnia ono trasy dostosowane do kamperów, dane na temat ruchu drogowego w czasie rzeczywistym oraz nowe funkcje, które poprawiają wrażenia z nawigacji na dużym, 7-calowym wyświetlaczu.

Seks powinien być przyjemny – zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Niestety czasami podczas igraszek w łóżku (lub w innych miejscach) możemy odczuwać ból. Dlaczego seks boli? Istnieje kilka powodów, przez które stosunek płciowy może być bolesny. Sprawdź, co może być przyczyną nieprzyjemności w seksie.

Kandydatów na burmistrzów i prezydentów miast komitety wyborcze mogły zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. Zgodnie z listą opublikowaną przez Państwową Komisję Wyborczą , w wyznaczonym terminie w sześciu miastach woj. śląskiego zgłosiło się tylko po jednym kandydacie na burmistrza! I co teraz? Sprawdź których miast dotyczy sprawa...